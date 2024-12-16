Джей Джей Редик: «Предпочту 27 фолов, а не 8, это значит, что мы стараемся, но лучше бы их было 15-20»
«Лейкерс» победили «Мемфис» 116:110. Команды совершили 58 фолов (27-31).
«Чтобы выиграть у этих парней, нужно играть так же жестко. Наши парни с этим справились, играли очень дисциплинированно.
С точки зрения контактности это была странная игра. Не хочу оценивать работу судей положительно или отрицательно. Но это характерно для начала этого сезона. Странная игра, много фолов. Контактный баскетбол, который позволяли в конце прошлого чемпионата, сегодня был нам недоступен.
Это привело к потерям, особенно в нападении в результате свистков.
Я предпочту 27 фолов, а не 8, это означает, что мы старались в защите. Но предпочел бы, чтобы их было 15-20.
Но с точки зрения защитного плана на игру мы справились неплохо. Могу выделить Макса Кристи, который потрясающе оборонялся против игрока с мячом.
Мне не очень понравились наши потери (21). В этом году мы обычно выглядим лучше», – заключил главный тренер «Лейкерс».
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