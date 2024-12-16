Джей Джей Редик о Леброне: «Игроки с большими минутами нуждаются в перерыве. От этого никуда не деться»

Джей Джей Редик объяснил, почему Леброн Джеймс пропустил два последних матча.

По словам вернувшегося в воскресенье в состав лидера «Лейкерс », сам он готов был выйти на площадку.

39-летний Джеймс также выражал намерение отыграть все 82 матча регулярного чемпионата.

«Каждый баскетболист должен хотеть играть в каждом матче. Цель должна быть именно такой. Но по ходу сезона НБА игрокам с большими минутами порой бывает нужен перерыв. От этого никуда не деться.

Я сам отыграл 15 сезонов и был истощен во всех смыслах, эмоционально, ментально, физически. Отдал все игре. Сложно понять, как парни вроде Леброна, Криса Пола, Том Брэди и Роджера Федерера могут так долго поддерживать такой уровень игры и сохранять стабильность на постоянной основе, ведь это накладывает отпечаток. Не только на ваше тело», – заявил главный тренер «озерников».