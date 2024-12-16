Джей Джей Редик о Леброне: «Игроки с большими минутами нуждаются в перерыве. От этого никуда не деться»
По словам вернувшегося в воскресенье в состав лидера «Лейкерс», сам он готов был выйти на площадку.
39-летний Джеймс также выражал намерение отыграть все 82 матча регулярного чемпионата.
«Каждый баскетболист должен хотеть играть в каждом матче. Цель должна быть именно такой. Но по ходу сезона НБА игрокам с большими минутами порой бывает нужен перерыв. От этого никуда не деться.
Я сам отыграл 15 сезонов и был истощен во всех смыслах, эмоционально, ментально, физически. Отдал все игре. Сложно понять, как парни вроде Леброна, Криса Пола, Том Брэди и Роджера Федерера могут так долго поддерживать такой уровень игры и сохранять стабильность на постоянной основе, ведь это накладывает отпечаток. Не только на ваше тело», – заявил главный тренер «озерников».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий