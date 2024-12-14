Шакил О′Нил о своем будущем в Inside the NBA: «Кое-что происходит. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему»

Шакил О′Нил ответил на вопрос о своем будущем в шоу Inside the NBA.

«Я всегда сохраняю профессионализм. Кое-что происходит, и, надеюсь, мы сможем решить эту проблему.

Но я согласен с вами, я люблю ребят, и это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил член Зала славы.

Несмотря на потерю прав на прямые трансляции матчей, TNT Sports заключила сублицензионное соглашение с Disney, материнской компанией ESPN и ABC, что позволит Inside the NBA выходить на канале ESPN .