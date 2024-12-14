  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шакил О′Нил о своем будущем в Inside the NBA: «Кое-что происходит. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему»
0

Шакил О′Нил о своем будущем в Inside the NBA: «Кое-что происходит. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему»

Шакил О′Нил ответил на вопрос о своем будущем в шоу Inside the NBA.

«Я всегда сохраняю профессионализм. Кое-что происходит, и, надеюсь, мы сможем решить эту проблему.

Но я согласен с вами, я люблю ребят, и это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил член Зала славы.

Несмотря на потерю прав на прямые трансляции матчей, TNT Sports заключила сублицензионное соглашение с Disney, материнской компанией ESPN и ABC, что позволит Inside the NBA выходить на канале ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoШакил О′Нил
ESPN
телевидение
logoНБА
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Баркли после упоминания Jay-Z в эфире Inside The NBA: «Сейчас не лучшее время»
411 декабря, 07:44Видео
Анферни Хардуэй о Шакиле О’Ниле: «Просто вкладывал мяч ему в руки, когда он этого хотел»
38 декабря, 18:18
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис оформили по дабл-даблу с 35 очками, повторив достижение Брайанта и О’Нила
97 декабря, 06:24Видео
Шакил О′Нил доказал, что все еще может забивать сверху в 52 года
174 декабря, 15:50Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Детройт» отчислит Пола Рида
17 минут назад
Марк Стейн: «Голден Стэйт» – наиболее вероятный претендент на Джимми Батлера»
5сегодня, 19:23
За 34 года в НБА было 53 перелома лицевых костей. У Джоэла Эмбиида – уже три
16сегодня, 17:22
Стефен Карри о завершении карьеры: «Не думаю, что уже близок к этому»
1сегодня, 17:13
Кубок НБА. 1/2 финала. «Милуоки» сыграет с «Атлантой», «Оклахома» – с «Хьюстоном»
6сегодня, 17:02
Рик Махорн: «Мне не нравится, что социальные сети используют для продвижения разной чуши»
3сегодня, 17:00
Стефон Марбери: «Потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу»
6сегодня, 16:42
Совладелица «Вашингтона» раскритиковала Time: «Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства»
6сегодня, 16:11
Джабари Смит: «Со стороны люди могут видеть в Диллоне Бруксе сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер»
1сегодня, 15:53
«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых в одном матче – 75
8сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Манреса» проиграла «Андорре», «Уникаха» встречается с «Гран-Канарией»
31 минуту назадLive
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Мегу», «Цедевита-Олимпия» в гостях обыграла «Цибону»
33 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» победил «Тофаш» и вышел на 1-е место, «Петким Спор» выиграл у «Каршияки»
58 минут назад
Пол Пирс: «Позвольте Энтони Дэвису уйти в другую команду и побороться за титул»
3сегодня, 19:40
Алперен Шенгюн забросил от своей штрафной во время тренировки
сегодня, 19:12Видео
«Чикаго» хочет получить драфт-пик 1-го раунда за Николу Вучевича
сегодня, 18:45
Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»
сегодня, 18:34
Чемпионат Греции. «Марусси» уступил АЕКу, «Перистери» проиграл «Промитеасу»
сегодня, 18:10Live
Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга
сегодня, 18:05
«Майами» может перевести Дрю Смита на стандартный контракт
сегодня, 17:55
Рекомендуем