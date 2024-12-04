Ожидается, что Стивен Эй Смит продлит контракт с ESPN на 6 лет и 120 млн долларов

ESPN и Стивен Эй Смит близки к заключению нового контракта.

По словам источника, знакомого с ситуацией, стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев и надеются достичь соглашения в течение следующих нескольких недель.

По данным журналиста The Athletic Эндрю Маршанда, ожидается, что новый контракт будет рассчитан на шесть лет и 120 миллионов долларов.

Текущий контракт Смита истекает в 2025 году. В июне The Wall Street Journal сообщил, что ему предложили 18 миллионов долларов в год по новому многолетнему контракту, что представляет собой 50-процентную надбавку к зарплате по сравнению с 12 миллионами в год, которые он получает по текущему соглашению с Disney.