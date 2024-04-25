Пол Пирс предположил, что Леброн Джеймс мог проголосовать за него, как за величайшего игрока в истории, в опросе баскетболистов

Баскетболисты проголосовали за величайшего игрока в истории.

Абсолютное большинство в анонимном опросе The Athletic выбрало , и .

, Мэджик Джонсон и получили по одному голосу.

«Что если Леброн Джеймс проголосовал за меня? Я играл против него. У него наверняка есть мнение по этому вопросу. У нас было много баталий, некоторые из них весьма серьезные. Это мог быть Леброн», – предположил Пирс.