Пол Пирс предположил, что Леброн Джеймс мог проголосовать за него, как за величайшего игрока в истории, в опросе баскетболистов

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Стефен Карри Баскетбол

Баскетболисты проголосовали за величайшего игрока в истории.

Абсолютное большинство в анонимном опросе The Athletic выбрало Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Кобе Брайанта.

Стеф Карри, Мэджик Джонсон и Пол Пирс получили по одному голосу.

«Что если Леброн Джеймс проголосовал за меня? Я играл против него. У него наверняка есть мнение по этому вопросу. У нас было много баталий, некоторые из них весьма серьезные. Это мог быть Леброн», – предположил Пирс.

 

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3 комментария
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Ответ Consistency
Думаю, это был Джейсон Тейтум - все-таки он наследник Пирса в качестве лидера и символа Бостона, да и по игре во многом похожи, Джейсон его явно уважает - даже его фирменную фишку накладывать себе в штаны во время важных матчей перенял. Правда, Пол-то как раз клатчером был, так что вышло как в том анекдоте: у Пирса шорты в дерьме, и у Тейтума шорты в дерьме, но есть нюанс...
Тэйтум голосовал за Кобе.
+13
0
+13
Думаю, это был Джейсон Тейтум - все-таки он наследник Пирса в качестве лидера и символа Бостона, да и по игре во многом похожи, Джейсон его явно уважает - даже его фирменную фишку накладывать себе в штаны во время важных матчей перенял.

Правда, Пол-то как раз клатчером был, так что вышло как в том анекдоте: у Пирса шорты в дерьме, и у Тейтума шорты в дерьме, но есть нюанс...
+8
-3
+5
Что если кто-то решил проголосовать для угара, но Бобана в бюллетене не было
+3
0
+3
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