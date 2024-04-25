Пол Пирс предположил, что Леброн Джеймс мог проголосовать за него, как за величайшего игрока в истории, в опросе баскетболистов
Баскетболисты проголосовали за величайшего игрока в истории.
Абсолютное большинство в анонимном опросе The Athletic выбрало Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Кобе Брайанта.
Стеф Карри, Мэджик Джонсон и Пол Пирс получили по одному голосу.
«Что если Леброн Джеймс проголосовал за меня? Я играл против него. У него наверняка есть мнение по этому вопросу. У нас было много баталий, некоторые из них весьма серьезные. Это мог быть Леброн», – предположил Пирс.
Правда, Пол-то как раз клатчером был, так что вышло как в том анекдоте: у Пирса шорты в дерьме, и у Тейтума шорты в дерьме, но есть нюанс...