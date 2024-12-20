Джа Морэнт о разгроме «Уорриорз»: «Кайфовал на площадке. На скамейке было еще веселее»
Джа Морэнт прокомментировал разгромную победу над «Уорриорз».
«Гризлис» доминировали на протяжении всей встречи и одержали самую крупную победу сезона НБА – 144:93.
«Кайфовал на площадке. А на скамейке было еще веселее», – заявил лидер «Мемфиса».
Разыгрывающий отыграл всего 17 минут, набрав 9 очков, 3 подбора и 3 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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