Леброн Джеймс набрал 10-тысячное очко в форме «Лейкерс»

Леброн Джеймс набрал юбилейные очки в составе «Лейкерс».

Во встрече с «Сакраменто» (113:100) форвард записал на свой счет 19 очков. Это позволило ему пересечь отметку в 10 тысяч очков в составе 17-кратных чемпионов НБА .

В активе Джеймса теперь 10 002 очка за «озерников». Леброн проводит седьмой сезон за команду.

В этой же встрече 39-летний баскетболист обновил рекорд НБА по минутам на площадке.