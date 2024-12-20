Леброн Джеймс набрал 10-тысячное очко в форме «Лейкерс»
Леброн Джеймс набрал юбилейные очки в составе «Лейкерс».
Во встрече с «Сакраменто» (113:100) форвард записал на свой счет 19 очков. Это позволило ему пересечь отметку в 10 тысяч очков в составе 17-кратных чемпионов НБА.
В активе Джеймса теперь 10 002 очка за «озерников». Леброн проводит седьмой сезон за команду.
В этой же встрече 39-летний баскетболист обновил рекорд НБА по минутам на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Reference
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