Стив Керр о «-51» в Мемфисе: «Унизительное поражение, но мы отреагируем»
Стив Керр прокомментировал разгром от «Мемфиса».
«Голден Стэйт» уступил со счетом 93:144.
«Унизительное поражение для всех нас. Они сделали это с нами. «Гризлис» были в полном порядке. Мы вообще не могли никак ответить.
Когда проигрываешь с разницей 51 очко, это унизительно. Второй раз, когда нас вот так выносят. Мы потерпели разгромное поражение в Кливленде в начале сезона, поэтому я знаю, кто мы. Я знаю, что представляет собой наша команда. Я знаю, что у нас в составе бойцы. Я знаю, что мы придем в себя и отреагируем, так что не переживаю сильно.
Но нам предстоит проделать большую работу, чтобы исправиться», – заявил главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем