Стив Керр о «-51» в Мемфисе: «Унизительное поражение, но мы отреагируем»

Стив Керр прокомментировал разгром от «Мемфиса».

«Голден Стэйт » уступил со счетом 93:144.

«Унизительное поражение для всех нас. Они сделали это с нами. «Гризлис» были в полном порядке. Мы вообще не могли никак ответить.

Когда проигрываешь с разницей 51 очко, это унизительно. Второй раз, когда нас вот так выносят. Мы потерпели разгромное поражение в Кливленде в начале сезона, поэтому я знаю, кто мы. Я знаю, что представляет собой наша команда. Я знаю, что у нас в составе бойцы. Я знаю, что мы придем в себя и отреагируем, так что не переживаю сильно.

Но нам предстоит проделать большую работу, чтобы исправиться», – заявил главный тренер «воинов».