Стив Керр извинился перед болельщиками за качество баскетбола во второй половине матча с «Мемфисом»

Стив Керр извинился перед болельщиками.

Главный тренер «Голден Стэйт» считает недостойным качество баскетбола во второй половине матча с «Мемфисом» (123:118).

После трех четвертой «Уорриорз» вели 15 очков. В заключительной 12-минутке Керр получил технический, Дрэймонд Грин был удален за два замечания.

В сумме две команды исполнили 58 штрафных и 49 раз нарушали правила.

«Последняя четверть, да и вся вторая половина были отвратительны. Мне жаль наших болельщиков, которым пришлось это смотреть. Наблюдать за тем, что происходило на площадке», – признался Керр.