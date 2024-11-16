Стив Керр извинился перед болельщиками за качество баскетбола во второй половине матча с «Мемфисом»
Стив Керр извинился перед болельщиками.
Главный тренер «Голден Стэйт» считает недостойным качество баскетбола во второй половине матча с «Мемфисом» (123:118).
После трех четвертой «Уорриорз» вели 15 очков. В заключительной 12-минутке Керр получил технический, Дрэймонд Грин был удален за два замечания.
В сумме две команды исполнили 58 штрафных и 49 раз нарушали правила.
«Последняя четверть, да и вся вторая половина были отвратительны. Мне жаль наших болельщиков, которым пришлось это смотреть. Наблюдать за тем, что происходило на площадке», – признался Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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