Стив Керр: «Уже и не знаю, сколько нужно побед, чтобы попасть в плей-офф на Западе»
Стив Керр прокомментировал силу Западной конференции.
«В прошлом сезоне мы выиграли 46 матчей и не попали в плей-офф. Годом ранее мы победили в 44 и дошли до полуфинала конференции. Уже не знаю, сколько нужно побед. Запад загружен сильными командами. «Мемфис» будет лучше. «Хьюстон» станет лучше. «Сан-Антонио». Можно пройтись по всему списку. «Оклахома», «Денвер» все еще «Денвер».
У всех очень хорошие команды. И у нас тоже. Верю в свой состав и молодежь. Не буду заявлять, что мы собираемся выиграть какое-то конкретное количество матчей. Просто будем стараться быть лучшей версией себя», – заключил главный тренер «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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