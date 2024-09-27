Стив Керр: «Уже и не знаю, сколько нужно побед, чтобы попасть в плей-офф на Западе»

Стив Керр прокомментировал силу Западной конференции.

«В прошлом сезоне мы выиграли 46 матчей и не попали в плей-офф. Годом ранее мы победили в 44 и дошли до полуфинала конференции. Уже не знаю, сколько нужно побед. Запад загружен сильными командами. «Мемфис » будет лучше. «Хьюстон » станет лучше. «Сан-Антонио ». Можно пройтись по всему списку. «Оклахома», «Денвер » все еще «Денвер».

У всех очень хорошие команды. И у нас тоже. Верю в свой состав и молодежь. Не буду заявлять, что мы собираемся выиграть какое-то конкретное количество матчей. Просто будем стараться быть лучшей версией себя», – заключил главный тренер «Уорриорз».