У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала с результатом 12-3
«Уорриорз» проводят неудачный отрезок в чемпионате.
У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала в сезоне с результатом 12-3.
В четверг калифорнийцы потерпели разгромное поражение от «Мемфиса» – 93:144. Это самая крупная разница во всем сезоне-24/25.
С результатом 14-12 «воины» занимают 10-е место на Западе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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