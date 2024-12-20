У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала с результатом 12-3

«Уорриорз» проводят неудачный отрезок в чемпионате.

У «Голден Стэйт » 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала в сезоне с результатом 12-3.

В четверг калифорнийцы потерпели разгромное поражение от «Мемфиса » – 93:144. Это самая крупная разница во всем сезоне-24/25.

С результатом 14-12 «воины» занимают 10-е место на Западе.