Карл-Энтони Таунс: «Я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина»
Карл-Энтони Таунс рассказал, как изменился со старта карьеры в НБА.
«С возрастом начинаешь смотреть на вещи иначе. За последние годы я многому научился, у меня появился жизненный опыт. Это важно.
Имея этот багаж и понимание вещей, могу сказать, что я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина. И с учетом всего этого мне гораздо проще возвращаться в родной город и в «Мэдисон Сквер Гарден», – заявил центровой «Никс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit NBA
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