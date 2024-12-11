6

Карл-Энтони Таунс: «Я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина»

Карл-Энтони Таунс рассказал, как изменился со старта карьеры в НБА.

«С возрастом начинаешь смотреть на вещи иначе. За последние годы я многому научился, у меня появился жизненный опыт. Это важно.

Имея этот багаж и понимание вещей, могу сказать, что я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина. И с учетом всего этого мне гораздо проще возвращаться в родной город и в «Мэдисон Сквер Гарден», – заявил центровой «Никс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit NBA
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скаут НБА: «Карл-Энтони Таунс играет в защите лучше, чем многие думают»
517 ноября, 19:46
«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера
124 октября, 06:48
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
322 октября, 19:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок НБА. 1/4 финала. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо», «Оклахома» была сильнее «Далласа»
79сегодня, 04:56
Док Риверс: «Наша цель – не просто попасть в Вегас, мы хотим выиграть турнир»
1сегодня, 05:54
Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков, «Оклахома» обыграла «Даллас» и вышла в 1/2 финала Кубка НБА
1сегодня, 05:29Видео
17 очков и 9 подборов Влада Голдина не спасли Мичиган от поражения в матче с Арканзасом Калипари
сегодня, 05:22
Гилберт Аренас о Николе Йокиче: «Он выдает пустую статистику»
30сегодня, 04:48
Адетокумбо и Лиллард набрали 65 очков на двоих, «Бакс» стали первыми полуфиналистами Кубка НБА
2сегодня, 04:38Видео
Кавай Ленард во вторник впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс»
1сегодня, 04:08
Еврокубок. «Валенсия» в гостях победила «Гамбург» и продлила серию до 10-0, «Трефл Сопот» проиграл «Тренто»
вчера, 21:04
«Если бы они раскрыли блеф Джеймса Долана, я бы остался в «Денвере» навсегда». Кармело Энтони рассказал об обмене в «Нью-Йорк»
10вчера, 20:54
Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых не из угла
8вчера, 20:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Споэльстра об инсайде Чарании по Джимми Батлеру: «Большая часть материала – белиберда»
2 минуты назад
Генменеджер «Рокетс» Стоун отреагировал на слухи о Батлере: «Буду сильно удивлен, если наш состав изменится по ходу этого сезона»
10 минут назад
Кайри Ирвинг впервые сыграл в новой модели именных кроссовок
17 минут назадФото
Чет Холмгрен: «Лу Дорт – «Мистер замок», ШГА – MVP»
133 минуты назад
Яннис Адетокумбо вколотил сверху, Танасис бурно отреагировал на трибуне
37 минут назадВидео
Бобби Портис: «Мне нравится, как «Милуоки» выглядит прямо сейчас. И мне нравится Вегас»
54 минуты назад
Дэмиан Лиллард: «Возвращаемся в Вегас с настроем завершить то, что начали в прошлом году»
сегодня, 06:03
Александр Гудумак выбыл до конца декабря из-за травмы голеностопа
вчера, 21:00
Больше четверти очков Девина Букера и Энтони Дэвиса набраны с линии штрафных
5вчера, 20:30Фото
Бронни Джеймс, скорее всего, будет включен в любой обмен с участием Леброна Джеймса
22вчера, 19:31