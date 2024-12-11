Карл-Энтони Таунс: «Я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина»

Карл-Энтони Таунс рассказал, как изменился со старта карьеры в НБА.

«С возрастом начинаешь смотреть на вещи иначе. За последние годы я многому научился, у меня появился жизненный опыт. Это важно.

Имея этот багаж и понимание вещей, могу сказать, что я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке » я мужчина. И с учетом всего этого мне гораздо проще возвращаться в родной город и в «Мэдисон Сквер Гарден», – заявил центровой «Никс».