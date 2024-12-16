«Филадельфия» хочет сохранить гибкость и не планирует превышать второй жесткий потолок
Стало известно о планах офиса «Сиксерс», которые испытывает проблемы из-за травм.
По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, «Филадельфия» хочет сохранить гибкость и не планирует превышать второй жесткий потолок, от которого клуб на данный момент отделяют 6 миллионов долларов.
У «Сиксерс» все еще есть свободное место в ростере.
Перспективный новичок Джаред Маккейн недавно получил разрыв мениска, у лидера команды Джоэла Эмбиида перелом кости черепа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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