Стало известно о планах офиса «Сиксерс», которые испытывает проблемы из-за травм.

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, «Филадельфия» хочет сохранить гибкость и не планирует превышать второй жесткий потолок, от которого клуб на данный момент отделяют 6 миллионов долларов.

У «Сиксерс» все еще есть свободное место в ростере.

Перспективный новичок Джаред Маккейн недавно получил разрыв мениска, у лидера команды Джоэла Эмбиида перелом кости черепа.