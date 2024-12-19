Адетокумбо, Лиллард, Гилджес-Александер, Шенгюн и Янг – в символической пятерке Кубка НБА

НБА объявила символическую пятерку Кубка НБА 2024 года.

В пятерку лучших игроков прошедшего турнира вошли Яннис Адетокумбо , Дэмиан Лиллард (оба – «Милуоки»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Алперен Шенгюн («Хьюстон ») и Трэй Янг («Атланта»).

Победителем Кубка НБА-2024 стал «Милуоки», который обыграл в финале «Оклахому» со счетом 97:81.