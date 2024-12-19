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Адетокумбо, Лиллард, Гилджес-Александер, Шенгюн и Янг – в символической пятерке Кубка НБА

НБА объявила символическую пятерку Кубка НБА 2024 года.

В пятерку лучших игроков прошедшего турнира вошли Яннис Адетокумбо, Дэмиан Лиллард (оба – «Милуоки»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Алперен ШенгюнХьюстон») и Трэй Янг («Атланта»).

Победителем Кубка НБА-2024 стал «Милуоки», который обыграл в финале «Оклахому» со счетом 97:81.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
logoКубок НБА
logoДэмиан Лиллард
logoШэй Гилджес-Александер
logoТрэй Янг
logoОклахома-Сити
logoЯннис Адетокумбо
logoАлперен Шенгюн
logoМилуоки
logoАтланта
logoХьюстон
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