Обозреватель Джейсон Макинтайр: «Inside the NBA в последние 10 лет навредило лиге больше, чем что-либо другое»
Аналитик и обозреватель Fox Sports высказался на программе Колина Каухерда.
«Это мнение, скорее всего, не будет особо популярным, но я бы сказал, что шоу Inside the NBA, которое все так любят, навредило лиге больше в последние 10 лет, чем что-либо другое.
Шоу выходит каждую неделю, и ведущие только и делают, что смешивают игроков с грязью. Разносят игровые стили. Остальные шоу на других каналах и в других лигах в целом позитивны. С энтузиазмом освещают игры. А эти парни только гвоздят игроков.
«Хьюстон» в полуфинале Кубка НБА. Чарльз Баркли говорит, что «Рокетс» не знают, как играть в баскетбол, и вообще не понимают, что делают. Что ты делаешь? Ты вредишь своему же продукту, принижая его каждый раз.
В мировом плане НБА в полном порядке. Значительно популярнее, чем НФЛ. А вот в Америке с рейтингами у них не все в порядке», – заключил Макинтайр.
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