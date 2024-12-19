Де’Аарон Фокс о защите «Сакраменто»: «Майк Браун уже потерял последние волосы везде, где они еще оставались»

Де’Аарон Фокс прокомментировал проблемы «Кингз».

«Майк Браун уже потерял последние волосы везде, где они еще оставались. Разумеется, проблема состава стоит довольно остро. Мы одна из наименее высоких команд. У нас нет настоящего блокирующего игрока. Нам приходится компенсировать этот недостаток в комплектации состава.

Мы пробуем разные тактики. Пытаемся сбить противнику игру, изменять темп и ход. Берем на себя разные защитные функции. Но тренеру приходится пользоваться тем, что есть под рукой.

Мы начали сезон довольно неплохо в обороне. Какое-то время шли на 11-й строчке, но потом сдали во время сложного отрезка.

Однажды он подошел ко мне с бумагой, в которой были выписаны защитные рейтинги 20 последних чемпионских составов в соответствующих регулярных сезонах. За исключением «Лейкерс»-2002, которые повторяли титул и знали, как включиться в плей-офф, все команды были в Топ-10.

Он пытается сделать так, чтобы все заработало, но пока мы не можем стабильно обороняться, нам не удастся победить», – заключил разыгрывающий «Сакраменто».

Команда занимает 12-е место на Западе с результатом 13-14.