Рик Питино о падении рейтингов НБА: «Верните хэнд-чекинг и разрешите контактную игру»
Рик Питино высказался по поводу популярности НБА.
Знаменитый университетский тренер дал лиге совет.
«Пишут, что рейтинги НБА упали на 28% только в этом году. Есть предложение, верните хэнд-чекинг (препятствие движению опекаемого игрока руками) и разрешите контактную игру. Баскетболисты стали слишком сильными, быстрыми и точными», – поделился мнением Питино.
Адам Сильвер объяснил, что низкие цифры просмотров связаны с изменением структуры вещания и роли кабельного телевидения в деловой модели НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Рика Питино
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