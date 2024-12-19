Рик Питино о падении рейтингов НБА: «Верните хэнд-чекинг и разрешите контактную игру»

Рик Питино высказался по поводу популярности НБА.

Знаменитый университетский тренер дал лиге совет.

«Пишут, что рейтинги НБА упали на 28% только в этом году. Есть предложение, верните хэнд-чекинг (препятствие движению опекаемого игрока руками) и разрешите контактную игру. Баскетболисты стали слишком сильными, быстрыми и точными», – поделился мнением Питино .

Адам Сильвер объяснил , что низкие цифры просмотров связаны с изменением структуры вещания и роли кабельного телевидения в деловой модели НБА.