Майкл Портер, скорее всего, будет участвовать в любом крупном обмене «Денвера»
Ожидается, что «Денвер» включит Майкла Портера в любой крупный обмен.
«По данным источников в лиге, любая крупная сделка, скорее всего, будет включать Портера.
Портер долгое время был одним из лучших снайперов в лиге. В этом сезоне он превратился в универсального скорера, способного влиять на атаку на всех трех уровнях», – пишет The Athletic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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