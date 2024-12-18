Майкл Портер, скорее всего, будет участвовать в любом крупном обмене «Денвера»

Ожидается, что «Денвер» включит Майкла Портера в любой крупный обмен.

«По данным источников в лиге, любая крупная сделка, скорее всего, будет включать Портера .

Портер долгое время был одним из лучших снайперов в лиге. В этом сезоне он превратился в универсального скорера, способного влиять на атаку на всех трех уровнях», – пишет The Athletic.