Ксавьер Рэтан-Мэйс потерял место в ротации «Реала»
Ксавьер Рэтан-Мэйс пропустил два матча «Реала».
Канадский защитник стал самым результативным игроком сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ, выступая за «Енисей», и побил рекорд турнира – 991 очко в сумме.
Баскетболист перешел в испанский «Реал» в это межсезонье, но не смог продемонстрировать схожую эффективность. На его счету 6,7 очка за 14 минут в среднем в Евролиге.
Защитник пропустил последние два матча испанского клуба в национальном чемпионате и европейском клубном турнире по решению тренера.
В его отсутствие более широкую роль получил 18-летний Уго Гонсалес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RotoWire
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