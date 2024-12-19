Ксавьер Рэтан-Мэйс потерял место в ротации «Реала»

Ксавьер Рэтан-Мэйс пропустил два матча «Реала».

Канадский защитник стал самым результативным игроком сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ, выступая за «Енисей», и побил рекорд турнира – 991 очко в сумме.

Баскетболист перешел в испанский «Реал» в это межсезонье, но не смог продемонстрировать схожую эффективность. На его счету 6,7 очка за 14 минут в среднем в Евролиге.

Защитник пропустил последние два матча испанского клуба в национальном чемпионате и европейском клубном турнире по решению тренера.

В его отсутствие более широкую роль получил 18-летний Уго Гонсалес.