Домашняя площадка «Реала» будет переименована в Movistar Arena в 2025 году в связи со сменой спонсора

«Реал» будет играть на площадке Movistar Arena со следующего года.

WiZink решил прекратить спонсорское соглашение, хотя имел право на продление до 2028 года.

Прежнего спонсора сменила телекоммуникационная группа Telefonica, чей бренд Movistar станет частью названия арены.

Компания уже спонсирует площадки в Буэнос-Айресе, Боготе и Сантьяго. А также в Лондоне и Праге с брендом O2.