Джордан Пул о Стивене Эй Смите: «Не смотрю его, это кухонные разговоры»

Джордан Пул ответил на критику Стивена Эй Смита.

Ведущему ESPN не понравилось поведение защитника в матче против «Бостона ».

«Ты уже отправился из чемпионского «Голден Стэйт » в «Уизардс», которые свалились до ужасающих 18-88 с твоего прихода. И теперь вытворяешь такое? Вот почему твоя задница застряла в столице», – заявил Смит .

«Не смотрю его. Это все кухонные разговоры», – ответил на вопрос о словах ведущего Джордан Пул .