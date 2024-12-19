Джордан Пул о Стивене Эй Смите: «Не смотрю его, это кухонные разговоры»
Джордан Пул ответил на критику Стивена Эй Смита.
Ведущему ESPN не понравилось поведение защитника в матче против «Бостона».
«Ты уже отправился из чемпионского «Голден Стэйт» в «Уизардс», которые свалились до ужасающих 18-88 с твоего прихода. И теперь вытворяешь такое? Вот почему твоя задница застряла в столице», – заявил Смит.
«Не смотрю его. Это все кухонные разговоры», – ответил на вопрос о словах ведущего Джордан Пул.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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