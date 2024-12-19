Каттино Мобли рано закончил свою карьеру из-за неправильного диагноза

Каттино Мобли закончил игровую карьеру в 2009 году из-за проблем с сердцем.

Защитник был вынужден приостановить выступление в НБА из-за выявленной болезни и был отчислен из «Нью-Йорка» через год. Мобли пытался вернуться в лигу в дальнейшем, но не преуспел.

«Через год выяснилось, что диагноз был поставлен неверно, но вернуться уже не получилось. Это, конечно, мне навредило.

В итоге отыграл только 11 лет», – рассказал баскетболист в подкасте Straight Game.

Мобли выступал за 4 клуба («Хьюстон », «Клипперс », «Орландо », «Сакраменто »), набирая 16 очков, 3,9 подбора и 2,7 передачи в среднем за карьеру.