Каттино Мобли рано закончил свою карьеру из-за неправильного диагноза
Каттино Мобли закончил игровую карьеру в 2009 году из-за проблем с сердцем.
Защитник был вынужден приостановить выступление в НБА из-за выявленной болезни и был отчислен из «Нью-Йорка» через год. Мобли пытался вернуться в лигу в дальнейшем, но не преуспел.
«Через год выяснилось, что диагноз был поставлен неверно, но вернуться уже не получилось. Это, конечно, мне навредило.
В итоге отыграл только 11 лет», – рассказал баскетболист в подкасте Straight Game.
Мобли выступал за 4 клуба («Хьюстон», «Клипперс», «Орландо», «Сакраменто»), набирая 16 очков, 3,9 подбора и 2,7 передачи в среднем за карьеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Straight Game Podcast
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