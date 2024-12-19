Центровой «Атланты» Оньека Оконгву пропустит минимум 4 матча из-за воспаления в левом колене

«Хоукс» временно лишились Оньеки Оконгву.

24-летний запасной центровой пропустит минимум 4 матча из-за воспаления в левом колене.

Оконгву набирает 11,3 очка, 6,6 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты в среднем в этом сезоне.