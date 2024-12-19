Центровой «Атланты» Оньека Оконгву пропустит минимум 4 матча из-за воспаления в левом колене
«Хоукс» временно лишились Оньеки Оконгву.
24-летний запасной центровой пропустит минимум 4 матча из-за воспаления в левом колене.
Оконгву набирает 11,3 очка, 6,6 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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