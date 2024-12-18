Кобе Бафкин перенесет операцию на плече и пропустит остаток сезона
Кобе Бафкин выбыл до конца сезона с травмой плеча.
Атакующий защитник «Атланты» Кобе Бафкин перенесет операцию по устранению нестабильности правого плечевого сустава и пропустит остаток сезона-2024/25.
Ожидается, что Бафкин полностью восстановится к следующему сезону.
Защитник провел 10 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 5,3 очка, 2,1 подбора и 1,7 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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