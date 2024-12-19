«Бостон» лидирует в рейтинге команд НБА от ESPN
ESPN обновил свою версию рейтинга лучших команд лиги.
Первое место занимает действующий чемпион и фаворит этого розыгрыша чемпионата «Бостон». «Кливленд», имеющий лучший баланс побед и поражений (23-4) и финалист Кубка НБА «Оклахома» замыкают Топ-3.
Топ-10 рейтинга НБА от ESPN:
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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