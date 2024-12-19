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«Бостон» лидирует в рейтинге команд НБА от ESPN

ESPN обновил свою версию рейтинга лучших команд лиги.

Первое место занимает действующий чемпион и фаворит этого розыгрыша чемпионата «Бостон». «Кливленд», имеющий лучший баланс побед и поражений (23-4) и финалист Кубка НБА «Оклахома» замыкают Топ-3.

Топ-10 рейтинга НБА от ESPN:

  1. «Бостон» (предыдущее место – 1)

  2. «Кливленд» (2);

  3. «Оклахома» (3);

  4. «Мемфис» (5);

  5. «Хьюстон» (6);

  6. «Даллас» (4);

  7. «Милуоки» (13);

  8. «Нью-Йорк» (7);

  9. «Орландо» (9);

  10. «Денвер» (10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДенвер
logoХьюстон
logoМемфис
logoБостон
logoМилуоки
logoКливленд
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДаллас
logoНью-Йорк
logoОрландо
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