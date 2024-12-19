«Бостон» лидирует в рейтинге команд НБА от ESPN

ESPN обновил свою версию рейтинга лучших команд лиги.

Первое место занимает действующий чемпион и фаворит этого розыгрыша чемпионата «Бостон ». «Кливленд », имеющий лучший баланс побед и поражений (23-4) и финалист Кубка НБА «Оклахома» замыкают Топ-3.

Топ-10 рейтинга НБА от ESPN: