Алекс Хэмилтон прошел медосмотр и должен в ближайшее время дебютировать за «Автодор»
Алекс Хэмилтон вернулся в Единую лигу ВТБ.
В прошлом сезоне 32-летний американский разыгрывающий поиграл за «Парму» и «Пари НН», после чего на лето отлучился в Пуэрто-Рико.
В «Нижнем» защитник провел 13 матчей, набирая 9,9 очка, 4,9 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата за 26 минут в среднем.
Хэмилтон подписал контракт с «Автодором», а теперь прошел медобследование и в ближайшее время сможет помочь команде в Лиге ВТБ. Саратовский клуб пока идет с показателем 2-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
