Алекс Хэмилтон прошел медосмотр и должен в ближайшее время дебютировать за «Автодор»

Алекс Хэмилтон вернулся в Единую лигу ВТБ.

В прошлом сезоне 32-летний американский разыгрывающий поиграл за «Парму» и «Пари НН», после чего на лето отлучился в Пуэрто-Рико.

В «Нижнем» защитник провел 13 матчей, набирая 9,9 очка, 4,9 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата за 26 минут в среднем.

Хэмилтон подписал контракт с «Автодором », а теперь прошел медобследование и в ближайшее время сможет помочь команде в Лиге ВТБ. Саратовский клуб пока идет с показателем 2-2.