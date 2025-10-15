  • Спортс
0

Тим Коннелли: «Энтони Эдвардс в невероятной физической форме, а его рабочая этика вышла на новый уровень»

Руководство «Миннесоты» ждет очередного прорыва от своей звезды.

«Энтони Эдвардс по-настоящему пристрастился к разбору видео этим летом. Его рабочая этика всегда была на высоте, но в это межсезонье вышла на новый уровень.

Теперь он концентрируется на том, как приносить пользу в концовках, ради команды. Его физическая форма невероятна. Впечатляет, насколько быстро он становится более зрелым, не только как игрок, но как профессионал. У него снова будет отличный сезон», – заявил президент клуба Тим Коннелли.

«Мы много обсуждали надежность и постоянство, полезные привычки во всех областях. Энту нужно подтянуться в этом. Попробуем разные варианты расстановки, в которых он будет действовать под давлением, ему это нравится.

В НБА часто считается, что вклад в нападение позволяет не отрабатывать в защите, но лучшие команды так не поступают. Надо делать все, что необходимо.

В каждом матче показывать высокий уровень, который ему доступен. Это сделает его MVP. Его потенциала достаточно, надо его только полностью реализовать», – заключил главный тренер Крис Финч.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3252 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoКрис Финч
Тим Коннелли
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
