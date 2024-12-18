Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории НБА по количеству наград
Яннис Адетокумбо обошел Майкла Джордана и Леброна Джеймса по количеству наград.
Вчера форвард «Милуоки» завоевал еще две награды и увеличил их общее количество за карьеру до 9, превзойдя Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
Адетокумбо поднялся на первое место в истории лиги по этому показателю. Форвард является обладателем Кубка Лэрри О’Брайена, награды MVP финальной серии, MVP сезона, лучшему оборонительному игроку, самому прогрессирующему игроку, победителю Матча всех звезд, MVP Матча всех звезд, победителю Кубка НБА и MVP Кубка НБА.
Топ-10 игроков НБА по количеству наград за карьеру:
Яннис Адетокумбо – 9
Майкл Джордан – 8
Леброн Джеймс – 8
Лэрри Берд – 7
Уилт Чемберлен – 6
Уиллис Рид – 6
Шакил О’Нил – 6
Кобе Брайант – 6
Тим Данкан – 6
Кевин Дюрэнт – 6
Стефен Карри – 6
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: x.com
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