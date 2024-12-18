Джо Маззулла о падении рейтингов НБА: «Проблема во мне, как и во всех остальных»
Джо Маззулла поделился мыслями о падении рейтингов НБА.
«Сейчас много говорят о рейтингах НБА, об их снижении и причинах происходящего. Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу?» – спросила репортер.
«Добавлю к этому, что я не смотрю игры НБА. Проблема во мне, как и во всех остальных», – ответил главный тренер «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем