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Джо Маззулла о падении рейтингов НБА: «Проблема во мне, как и во всех остальных»

Джо Маззулла поделился мыслями о падении рейтингов НБА.

«Сейчас много говорят о рейтингах НБА, об их снижении и причинах происходящего. Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу?» – спросила репортер.

«Добавлю к этому, что я не смотрю игры НБА. Проблема во мне, как и во всех остальных», – ответил главный тренер «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Ноа Далзелл в соцсети X
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