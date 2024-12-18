Джо Маззулла о падении рейтингов НБА: «Проблема во мне, как и во всех остальных»

Джо Маззулла поделился мыслями о падении рейтингов НБА.

«Сейчас много говорят о рейтингах НБА , об их снижении и причинах происходящего. Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу?» – спросила репортер.

«Добавлю к этому, что я не смотрю игры НБА. Проблема во мне, как и во всех остальных», – ответил главный тренер «Бостона ».