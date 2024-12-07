Джо Маззулла: «Технический фол Джейлена Брауна был потрясающим»

Джо Маззулла поблагодарил Джейлена Брауна за стычку с Яннисом Адетокумбо.

«Это было здорово. Удар локтем в лицо немного раскрепостил Джейлена . Технический фол Джейлена был потрясающим.

С этого момента мы просто вышли на новый уровень, мы смогли этим воспользоваться. Так что я благодарен ему за то, что он вывел нас на новый уровень», – сказал главный тренер «Бостона ».

«Селтикс» обыграли «Бакс» со счетом 111:105.