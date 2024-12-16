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Йонас Валанчюнас об Алексе Сарре: «Он усердно трудится, у него неограниченный потенциал»

Йонас Валанчюнас помогает становлению Алекса Сарра.

Французский форвард был выбран 2-м на драфте-2024 НБА.

«Это мой подопечный. Каждый раз, когда он выходит на площадку, он набирается опыта. Это главное для него сейчас. Каждая минута, проведенная на паркете, поможет ему расти. Он усердно трудится, и у него неограниченный потенциал.

Сам я стараюсь сосредоточиться на настоящем, быть последовательным, заботиться о своем теле и учитывать все детали. Это помогает мне оставаться в игре. У меня свой стиль, если он работает, то работает. Надеюсь, что продолжу быть актуальным еще несколько лет», – заключил литовский центровой.

Валанчюнас набирает 12 очков, 7,6 подбора и 2,2 передачи в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RG
logoЙонас Валанчюнас
logoВашингтон
logoАлександр Сарр
logoНБА
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