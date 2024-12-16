Йонас Валанчюнас об Алексе Сарре: «Он усердно трудится, у него неограниченный потенциал»

Йонас Валанчюнас помогает становлению Алекса Сарра.

Французский форвард был выбран 2-м на драфте-2024 НБА .

«Это мой подопечный. Каждый раз, когда он выходит на площадку, он набирается опыта. Это главное для него сейчас. Каждая минута, проведенная на паркете, поможет ему расти. Он усердно трудится, и у него неограниченный потенциал.

Сам я стараюсь сосредоточиться на настоящем, быть последовательным, заботиться о своем теле и учитывать все детали. Это помогает мне оставаться в игре. У меня свой стиль, если он работает, то работает. Надеюсь, что продолжу быть актуальным еще несколько лет», – заключил литовский центровой.

Валанчюнас набирает 12 очков, 7,6 подбора и 2,2 передачи в этом сезоне.