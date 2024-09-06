Василие Мицич: «Начну сезон в «Шарлотт». Это официально»

Василие Мицич отреагировал на слухи об интересе со стороны «Денвера»

«Я остаюсь в «Шарлотт ». Это официально. Мне не хотелось комментировать слухи, пока не будет чего-то конкретного. Вероятно, существовал какой-то интерес, но недостаточный, чтобы я мог что-то сказать. Рад, что в клубе хотят, чтобы я остался, думаю, следующий сезон будет для меня более продуктивным.

Мне бы хотелось играть вместе с Николой Йокичем, но я не знаю, как все сложится. Думаю, мне нужен еще один год, чтобы показать, на что я способен в Соединенных Штатах. Что бы вы ни делали за пределами Америки, они по-прежнему доверяют только игрокам, проверенным в США. Поэтому одного сезона с обменом и двумя стабильными месяцами недостаточно для команды такого калибра, чтобы пойти и заполучить меня. Но, может быть, в следующем сезоне. Посмотрим», – заявил игрок «Хорнетс».