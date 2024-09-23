Шейн Ларкин: «Джордан Нвора может быть лучшим чистым «скорером», с которым я играл в Европе»

Шейн Ларкин высоко оценивает новичка «Анадолу Эфеса».

Джордан Нвора дважды набирал более 20 очков в предсезонных матчах за новый клуб против «Баварии» и «Галатасарая».

«Очень воодушевлен его прибытием. Он может быть лучшим чистым «скорером», с которым я играл в Европе.

Мицич тоже набирал очки на высоком уровне. Но он все-таки больше созидатель. Джордан может атаковать множеством разных способов. Через пик-н-ролл и из краски. У него есть все, что нам нужно. Если он сумеет собраться в защите, то будет одним из лучших баскетболистов Евролиги », – заявил Ларкин .