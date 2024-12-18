«Голден Стэйт» – самый дорогой клуб НБА по расчетам Sportico – 9,14 млрд долларов

«Уорриорз», «Ник» и «Лейкерс» – самые дорогие клубы НБА.

По расчетам Sportico, средняя стоимость клуба НБА сейчас составляет 4,6 млрд долларов, при этом «Голден Стэйт » находится на вершине рейтинга лиги, а «Мемфис » — в самом низу.

Общая стоимость клубов НБА выросла на 15% по сравнению с 2023 годом и почти удвоилась за последние четыре года.

«Голден Стэйт» (9,14 млрд долларов) возглавил все пять итераций оценок Sportico в НБА, и только команда НФЛ «Даллас Ковбойс» (10,3 млрд) стоит дороже среди всех спортивных команд в США.

«Уорриорз», «Никс» (8,3 млрд) и «Лейкерс » (8,07 млрд) входят в тройку самых дорогих клубов НБА, при этом «Лейкерс» стоят на 42% больше, чем занимающие четвертое место «Нетс» (5,7 млрд).