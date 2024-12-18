«Голден Стэйт» – самый дорогой клуб НБА по расчетам Sportico – 9,14 млрд долларов
«Уорриорз», «Ник» и «Лейкерс» – самые дорогие клубы НБА.
По расчетам Sportico, средняя стоимость клуба НБА сейчас составляет 4,6 млрд долларов, при этом «Голден Стэйт» находится на вершине рейтинга лиги, а «Мемфис» — в самом низу.
Общая стоимость клубов НБА выросла на 15% по сравнению с 2023 годом и почти удвоилась за последние четыре года.
«Голден Стэйт» (9,14 млрд долларов) возглавил все пять итераций оценок Sportico в НБА, и только команда НФЛ «Даллас Ковбойс» (10,3 млрд) стоит дороже среди всех спортивных команд в США.
«Уорриорз», «Никс» (8,3 млрд) и «Лейкерс» (8,07 млрд) входят в тройку самых дорогих клубов НБА, при этом «Лейкерс» стоят на 42% больше, чем занимающие четвертое место «Нетс» (5,7 млрд).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем