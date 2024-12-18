Фото
9

«Голден Стэйт» – самый дорогой клуб НБА по расчетам Sportico – 9,14 млрд долларов

«Уорриорз», «Ник» и «Лейкерс» – самые дорогие клубы НБА.

По расчетам Sportico, средняя стоимость клуба НБА сейчас составляет 4,6 млрд долларов, при этом «Голден Стэйт» находится на вершине рейтинга лиги, а «Мемфис» — в самом низу.

Общая стоимость клубов НБА выросла на 15% по сравнению с 2023 годом и почти удвоилась за последние четыре года.

«Голден Стэйт» (9,14 млрд долларов) возглавил все пять итераций оценок Sportico в НБА, и только команда НФЛ «Даллас Ковбойс» (10,3 млрд) стоит дороже среди всех спортивных команд в США.

«Уорриорз», «Никс» (8,3 млрд) и «Лейкерс» (8,07 млрд) входят в тройку самых дорогих клубов НБА, при этом «Лейкерс» стоят на 42% больше, чем занимающие четвертое место «Нетс» (5,7 млрд).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
logoГолден Стэйт
logoНью-Йорк
Баскетбол - фото
logoЛейкерс
logoНБА
logoМемфис
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»
4сегодня, 04:35
Мемфис – Голден Стэйт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НБА 2024/2025 20 декабря
вчера, 22:58Пользовательская новость
Дрэймонд Грин о Шредере: «Ему не надо подстраиваться под стиль «Уорриорз». Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи»
4вчера, 06:19
Клэй оторвался на «Уорриорс». Столкновение с бывшей ➡️ рекордные 48 трехочковых
1416 декабря, 21:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Болельщик выиграл миллион рублей, забросив с центра на матче «Зенит» – УНИКС
120 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС прервал победную серию «Зенита», ЦСКА в гостях разгромил «Самару» и другие матчи
2726 минут назадLive
«Денвер» и «Вашингтон» провели переговоры о возможном обмене с участием Йонаса Валанчюнаса
133 минуты назад
«Шарлотт» готов обменять Василие Мицича на драфт-пики 2-го раунда
141 минуту назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» примет «Виртус»
сегодня, 18:00Live
Стивен Эй Смит: «Игроки испортили Матч всех звезд. Это их вина»
2сегодня, 17:58
Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк
сегодня, 17:32
Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию
39сегодня, 17:21
Майкл Портер, скорее всего, будет участвовать в любом крупном обмене «Денвера»
4сегодня, 17:15
«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 17 тысяч евро за поведение болельщиков
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Вулвз», «Валенсия» встретится с «Клужем» и другие матчи
46 минут назадLive
«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
сегодня, 13:46
Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
сегодня, 12:34
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»
сегодня, 12:11
«Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА
6сегодня, 11:44
Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»
2сегодня, 10:46Видео
«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции
сегодня, 10:14Видео
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
9сегодня, 07:16
Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия
1сегодня, 07:01
Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»
сегодня, 06:22
Рекомендуем