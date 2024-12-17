  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин о Шредере: «Ему не надо подстраиваться под стиль «Уорриорз». Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи»
1

Дрэймонд Грин о Шредере: «Ему не надо подстраиваться под стиль «Уорриорз». Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи»

Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от игры Денниса Шредера в «Голден Стэйт».

«Шредер необязательно должен подходить под наш стиль и приспосабливаться. Мы играем в определенном стиле, в который он на самом деле никогда не играл. Не думаю, что цель состоит в том, чтобы заставить его играть в тот баскетбол, в который мы играем. Нам нужен кто-то, способный делать то, что он делает, так что это мы будем приспосабливаться к нему.

К чему-то ему придется приспособиться, конечно. Он профессионал, он это понимает. Но это мы должны подстроиться под него, потому что он способен дать то, что нужно этой команде. Если бы мы просто заставили его соответствовать тому, что мы делаем, то это было бы пустой тратой времени. Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи. Именно этим Деннис и займется», – рассказал форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoДеннис Шредер
logoГолден Стэйт
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»
3вчера, 17:34
Стеф Карри: «Деннис Шредер всегда выглядит так, словно хочет оторвать тебе голову»
4вчера, 15:55
Дрэймонд Грин о Дончиче: «Типичный серб... хотя нет, он же словенец. Но они недалеко ушли»
41вчера, 11:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона
26 минут назадВидео
Лиллард и Миддлтон пропустили тренировку в понедельник, но должны сыграть в финале Кубка НБА
236 минут назад
Макси и Джордж набрали 73 очка на двоих, «Филадельфия» одержала 8-ю победу в сезоне
42 минуты назадВидео
Лера Кудрявцева о смерти Тиммы: «32 года, красивый парень, вся жизнь впереди. Как?»
1152 минуты назад
Дэмиан Лиллард: «Кубок НБА помог «Милуоки» стать лучше»
58 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»
сегодня, 06:42
Джеймс Харден набрал 41 очко и 6 передач в победном матче с «Ютой»
4сегодня, 06:38Видео
НБА. «Бруклин» крупно уступил «Кливленду», «Денвер» вырвал победу у «Сакраменто» и другие результаты
76сегодня, 06:30
Рядом с телом Яниса Тиммы был найден смартфон с просьбой позвонить Анне Седоковой
13сегодня, 06:27
Бросок Джамала Мюррэя принес «Денверу» победу над «Сакраменто»
5сегодня, 05:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Яловаспор» крупно уступил «Бююкчекмедже»
вчера, 20:58
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
вчера, 12:31
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
8вчера, 09:55Видео
«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена
2вчера, 09:38
Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
6вчера, 09:28
Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»
9вчера, 08:56Фото
Руди Гобер допустил несколько курьезных промахов в матче с «Сан-Антонио»
7вчера, 07:04Видео
Скотти Барнс возобновил легкие упражнения. Форвард «Торонто» восстанавливается после травмы голеностопа
вчера, 06:50
Лука Дончич: «Нуждаемся в таких перфомансах от Клэя в каждом матче. Знаем, что он способен на это»
4вчера, 06:29
Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд
вчера, 05:47Видео
Рекомендуем