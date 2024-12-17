Дрэймонд Грин о Шредере: «Ему не надо подстраиваться под стиль «Уорриорз». Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи»

Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от игры Денниса Шредера в «Голден Стэйт».

«Шредер необязательно должен подходить под наш стиль и приспосабливаться. Мы играем в определенном стиле, в который он на самом деле никогда не играл. Не думаю, что цель состоит в том, чтобы заставить его играть в тот баскетбол, в который мы играем. Нам нужен кто-то, способный делать то, что он делает, так что это мы будем приспосабливаться к нему.

К чему-то ему придется приспособиться, конечно. Он профессионал, он это понимает. Но это мы должны подстроиться под него, потому что он способен дать то, что нужно этой команде. Если бы мы просто заставили его соответствовать тому, что мы делаем, то это было бы пустой тратой времени. Нам нужен человек, который делает на площадке несвойственные этой команде вещи. Именно этим Деннис и займется», – рассказал форвард «Уорриорз».