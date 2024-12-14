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Марк Стейн: «Голден Стэйт» – наиболее вероятный претендент на Джимми Батлера»

«Уорриорз» считаются наиболее вероятным вариантом обмена Джимми Батлера.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Инсайдеры лиги продолжают называть «Голден Стэйт» единственной командой из четырех наиболее часто упоминаемых возможных претендентов на Джимми Батлера, которая проявляет интерес к 35-летнему игроку, что в конечном итоге может привести к некоторым существенным переговорам.

«Хьюстон» и «Даллас» не проявили ощутимого интереса к обмену Батлера. «Санз» могли бы реально сделать рабочее предложение по Батлеру, только если бы «Хит» были готовы взять Брэдли Била. Как вы помните, «Майами» не испытывал недостатка в сомнениях по поводу Била в межсезонье 2023 года, тогда они внезапно отказались от своего интереса к обмену Била, отчасти из-за права вето в контракте Била, а также из-за размера зарплаты», – пишет Стейн.

По мнению руководителя одного из клубов лиги, «Майами» не обменяет Батлера, если не получит «справедливого» предложения, отмечает Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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