Марк Стейн: «Голден Стэйт» – наиболее вероятный претендент на Джимми Батлера»

«Уорриорз» считаются наиболее вероятным вариантом обмена Джимми Батлера.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Инсайдеры лиги продолжают называть «Голден Стэйт » единственной командой из четырех наиболее часто упоминаемых возможных претендентов на Джимми Батлера , которая проявляет интерес к 35-летнему игроку, что в конечном итоге может привести к некоторым существенным переговорам.

«Хьюстон » и «Даллас » не проявили ощутимого интереса к обмену Батлера. «Санз» могли бы реально сделать рабочее предложение по Батлеру, только если бы «Хит» были готовы взять Брэдли Била. Как вы помните, «Майами » не испытывал недостатка в сомнениях по поводу Била в межсезонье 2023 года, тогда они внезапно отказались от своего интереса к обмену Била, отчасти из-за права вето в контракте Била, а также из-за размера зарплаты», – пишет Стейн.

По мнению руководителя одного из клубов лиги, «Майами» не обменяет Батлера, если не получит «справедливого» предложения, отмечает Стейн.