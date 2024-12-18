«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы в Кубке НБА. Риверс принял это решение после общения с Хэмом
«Милуоки» решил скромно отпраздновать триумф в Кубке НБА.
«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы над «Тандер» в финале и завоевания трофея.
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс принял это решение после общения с ассистентом Дарвином Хэмом, который в прошлом сезоне привел к победе в турнире «Лейкерс». Калифорнийская команда после этого пробилась в плей-офф только через плей-ин.
«Бакс» решили сделать акцент на продолжении борьбы в регулярном чемпионате.
«Милуоки» стартовал в сезоне с результатом 2-8. На данный момент команда идет 5-й на Востоке с результатом 14-11.
Крис Хэйнс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем