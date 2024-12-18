«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы в Кубке НБА. Риверс принял это решение после общения с Хэмом

«Милуоки» решил скромно отпраздновать триумф в Кубке НБА.

«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы над «Тандер» в финале и завоевания трофея.

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс принял это решение после общения с ассистентом Дарвином Хэмом , который в прошлом сезоне привел к победе в турнире «Лейкерс ». Калифорнийская команда после этого пробилась в плей-офф только через плей-ин.

«Бакс» решили сделать акцент на продолжении борьбы в регулярном чемпионате.

«Милуоки » стартовал в сезоне с результатом 2-8. На данный момент команда идет 5-й на Востоке с результатом 14-11.

Крис Хэйнс