Шэмс Чарания: «В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет»
Шэмс Чарания оценил вероятность обмена Янниса Адетокумбо.
По информации инсайдера ESPN, переход лидера «Бакс» в другую команду по ходу сезона-24/25 исключен.
«В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет.
Приоритет Янниса – возможность стабильно претендовать на победу, на долгосрочной основе, где бы это ни было. Прямо сейчас это «Милуоки», – сообщил журналист перед победным для «Бакс» финалом Кубка НБА.
«Бакс» стартовали в сезоне с результатом 2-8, греческий форвард фигурировал в слухах про потенциальный обмен. На данный момент идут 5-ми на Востоке с результатом 14-11.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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