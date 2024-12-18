Шэмс Чарания: «В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет»

Шэмс Чарания оценил вероятность обмена Янниса Адетокумбо.

По информации инсайдера ESPN, переход лидера «Бакс» в другую команду по ходу сезона-24/25 исключен.

«В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет.

Приоритет Янниса – возможность стабильно претендовать на победу, на долгосрочной основе, где бы это ни было. Прямо сейчас это «Милуоки », – сообщил журналист перед победным для «Бакс» финалом Кубка НБА.

«Бакс» стартовали в сезоне с результатом 2-8, греческий форвард фигурировал в слухах про потенциальный обмен. На данный момент идут 5-ми на Востоке с результатом 14-11.