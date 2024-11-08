«Лига обожает драмы». Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации в «Бакс»
По информации инсайдера Брайана Уиндхорста, клуб начал активную работу на рынке с целью найти подходящий обмен. Речь не идет о трансфере Янниса Адетокумбо, хотя многие команды выразили заинтересованность в подобной возможности.
На данный момент «Милуоки» не удается найти подходящих вариантов.
«Второй налоговый порог их подкосил. Им придется постараться, чтобы найти какие-либо возможности. Но они и сами знают об этом», – прокомментировал ситуацию один из менеджеров НБА.
«Бакс» не могут объединять зарплаты баскетболистов или принимать большую сумму по входящим контрактам в гипотетическом обмене.
«Лига, которая обожает драмы и транзакции, хочет порассуждать насчет будущего Адетокумбо. Но нужно понимать, что «Бакс» необходимо истощить все варианты использования текущего ростера до перехода к критическим вариантам.
Они не контролируют следующие 6 пиков первого раунда, отдав три и право на обмен еще тремя», – прокомментировал задачи клуба Уиндхорст.
«Восток выглядит не слишком сильным сейчас. На их месте я бы играл в долгую и верил в Янниса и Дэйма. Единственная проблема в том, что у них вряд ли получится одолеть «Бостон», даже если они поймают свою игру», – заключил менеджер команды Востока.
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