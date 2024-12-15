Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (32+14+9) помог «Бакс» пройти «Хоукс» в полуфинале Кубка НБА
Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл в победной игре с «Атлантой».
«Милуоки» одержал победу (110:102) в полуфинале Кубка НБА.
На счету форварда Янниса Адетокумбо 32 очка, 14 подборов, 9 передач, 1 перехват и 4 блок-шота. Игрок реализовал 10 из 15 бросков с игры и 12 из 18 штрафных.
Разыгрывающий Дэмиан Лиллард добавил 25 очков, 7 передач, 6 подборов и 3 перехвата при 8 из 21 с игры, 5 из 14 из-за дуги и 4 из 5 со штрафной линии.
35 очков, 10 передач и 7 подборов (9 из 18 с игры, 3 из 5 трехочковых, 14 из 17 штрафных) разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга не хватило для победы его команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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