Яннис Адетокумбо после победы в Кубке НБА: «Работа еще не сделана»

Яннис Адетокумбо отреагировал на победу «Бакс» в Кубке НБА.

«Это здорово, отличное достижение для нашей команды. Мы становимся лучше.

Мы знаем, что покидаем Вегас в еще лучшем виде как команда по сравнению с моментом приезда сюда. Я так горжусь парнями. Я так горжусь этой командой.

Но работа еще не сделана», – заявил греческий форвард.

В финале турнира «Милуоки » победил «Оклахому» со счетом 97:81, оформивший трипл-дабл грек признан самым ценным игроком Кубка НБА.