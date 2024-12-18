Яннис Адетокумбо после победы в Кубке НБА: «Работа еще не сделана»
Яннис Адетокумбо отреагировал на победу «Бакс» в Кубке НБА.
«Это здорово, отличное достижение для нашей команды. Мы становимся лучше.
Мы знаем, что покидаем Вегас в еще лучшем виде как команда по сравнению с моментом приезда сюда. Я так горжусь парнями. Я так горжусь этой командой.
Но работа еще не сделана», – заявил греческий форвард.
В финале турнира «Милуоки» победил «Оклахому» со счетом 97:81, оформивший трипл-дабл грек признан самым ценным игроком Кубка НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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