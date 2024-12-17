Расселл Уэстбрук вышел на первое место в истории НБА по количеству подборов среди разыгрывающих

Расселл Уэстбрук стал рекордсменом по количеству подборов среди разыгрывающих.

Уэстбрук обошел легендарного Джейсона Кидда (8 402) по количеству подборов за карьеру и поднялся на первое место в истории лиги по этому показателю среди разыгрывающих защитников.

Во вчерашнем матче против «Сакраменто» разыгрывающий «Денвера » сделал 9 подборов и увеличил показатель за карьеру до 8 405.