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Расселл Уэстбрук вышел на первое место в истории НБА по количеству подборов среди разыгрывающих

Расселл Уэстбрук стал рекордсменом по количеству подборов среди разыгрывающих.

Уэстбрук обошел легендарного Джейсона Кидда (8 402) по количеству подборов за карьеру и поднялся на первое место в истории лиги по этому показателю среди разыгрывающих защитников.

Во вчерашнем матче против «Сакраменто» разыгрывающий «Денвера» сделал 9 подборов и увеличил показатель за карьеру до 8 405.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: StatMuse
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoДенвер
logoДжейсон Кидд
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