79-й трипл-дабл Луки Дончича (30+13+11) позволил ему обогнать Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена
Лука Дончич набрал 30 очков, 13 подборов, 11 передач и 4 перехвата. Словенский разыгрывающий реализовал 9 из 20 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
79-й трипл-дабл позволил Дончичу обогнать Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (оба – 78) и выйти на чистое 7-е место. Впереди Джейсон Кидд с показателем в 107.
Это 47-й трипл-дабл защитника с 30 и более очками. Дончичу остался один подобный матч до равного показателя с идущим вторым Расселлом Уэстбруком. Лидирует Оскар Робертсон (106).
Кайри Ирвинг добавил 29 очков, 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата к командной статистике. В активе Клэя Томпсона – 20 очков и 5 подборов. «Мэверикс» одержали 7-ю победу подряд и 9-ю в последних 10 матчах. Команда идет на 2-м месте в Западной конференции с результатом 16-8.
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