У Луки Дончича 9 трипл-даблов с 40 и более очками. 25-летний словенец занимает 4-е место в НБА

Лука Дончич является одним из лидеров НБА по уникальному показателю.

Лидер «Далласа » набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Голден Стэйт».

У Дончича теперь 9 трипл-даблов с 40 и более очками. 25-летний словенец занимает 4-е место в НБА по этому показателю.

Лидирует Оскар Робертсон (22). Далее расположены Джеймс Харден (16) и Расселл Уэстбрук (13).