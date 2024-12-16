У Луки Дончича 9 трипл-даблов с 40 и более очками. 25-летний словенец занимает 4-е место в НБА
Лука Дончич является одним из лидеров НБА по уникальному показателю.
Лидер «Далласа» набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Голден Стэйт».
У Дончича теперь 9 трипл-даблов с 40 и более очками. 25-летний словенец занимает 4-е место в НБА по этому показателю.
Лидирует Оскар Робертсон (22). Далее расположены Джеймс Харден (16) и Расселл Уэстбрук (13).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Center
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