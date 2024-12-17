Эйжа Уилсон продлит контракт с Nike на шесть лет
Эйжа Уилсон и Nike подпишут продление контракта на 6 лет.
Звезда «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон, трехкратный MVP WNBA и двукратный чемпион лиги, продлит контракт с Nike на шесть лет.
Новое соглашение станет одним из самых дорогих спонсорских контрактов в истории женского баскетбола, наряду с контрактами лучшего новичка WNBA 2024 года Кейтлин Кларк, звезды университета Южная Калифорния Джуджу Уоткинс и звезды «Нью-Йорка» Сабрины Ионеску.
В мае этого года Уилсон была включена в список лучших спортсменов Nike и объявила о запуске своей фирменной модели кроссовок «A’One», которая поступит в продажу весной 2025 года перед сезоном WNBA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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