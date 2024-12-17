«Лейкерс» рассматривают Руи Хатимуру как игрока на долгосрочную перспективу

«Лейкерс» планируют оставить Руи Хатимуру на длительный срок.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Я думаю, что Руи Хатимура рассматривается как долгосрочный игрок. Это не означает, что они не могут обменять его, но среди четырех игроков с зарплатой среднего уровня, которых «Лейкерс » могут обменять с сегодняшнего дня по 15 января (Руи, Гэйб Винсент, Д’Анджело Расселл и Джарред Вандербилт), Руи — тот парень, которого они предпочитают оставить на долгосрочную перспективу», – пишет Буха.