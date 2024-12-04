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Еврокубок. «Арис» – «Венеция», «Бурк» – «Гамбург» и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Греческий «Арис» дома сыграет с итальянской «Венецией», французский «Бурк» примет немецкий «Гамбург».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 8-1, Гран-Канария Испания – 8-2, Ульм Германия – 6-4, Вулвз Литва – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Бешикташ Турция – 5-4, Будучность Черногория – 4-5, Ховентуд Испания – 3-6, Тренто Италия – 3-7, Сопот Польша – 0-10.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 8-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 6-4, Бурк Франция – 5-4, Клуж Румыния – 5-5, Тюрк Телеком Турция – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Литкабелис Литва – 2-6, Арис Греция – 2-7, Гамбург Германия – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoХовентуд
logoБахчешехир
logoГамбург
logoЛиткабелис
logoТюрк Телеком
logoБурк
logoХапоэль Иерусалим
logoЕврокубок
logoВаленсия
logoРейер Венеция
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