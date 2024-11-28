Еврокубок. «Бурк» примет «Валенсию», «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Ульмом» и другие матчи
Сегодня пройдут девять матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Французский «Бурк» примет испанскую «Валенсию». Израильский «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с немецким «Ульмом».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 7-1, Гран-Канария Испания – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-3, Вулвз Литва – 5-3, Ульм Германия – 4-4, Бешикташ Турция – 4-4, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Ховентуд Испания – 3-5, Сопот Польша – 0-8.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 7-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 6-2, Бурк Франция – 5-3, Тюрк Телеком Турция – 4-4, Цедевита-Олимпия Словения – 4-4, Клуж Румыния – 4-4, Венеция Италия – 3-5, Литкабелис Литва – 2-5, Гамбург Германия – 2-6, Арис Греция – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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