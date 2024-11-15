Рассмотрение дела о разводе между Анной Седоковой и Янисом Тиммой начнется 22 ноября

Анна Седокова и Янис Тимма в ближайшее время должны развестись.

Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы начнет рассмотрение дела о расторжении брака между певицей Анной Седоковой и баскетболистом Янисом Тиммой 22 ноября.

41-летняя артистка в середине октября официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом. На 22 ноября назначена беседа по иску.

Свадьба Седоковой и Тиммы состоялась 6 сентября 2020 года. В браке детей не было.

Сообщалось, что Янис пытался исправить ситуацию и тяжело переживает разрыв .