Рассмотрение дела о разводе между Анной Седоковой и Янисом Тиммой начнется 22 ноября
Анна Седокова и Янис Тимма в ближайшее время должны развестись.
Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы начнет рассмотрение дела о расторжении брака между певицей Анной Седоковой и баскетболистом Янисом Тиммой 22 ноября.
41-летняя артистка в середине октября официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом. На 22 ноября назначена беседа по иску.
Свадьба Седоковой и Тиммы состоялась 6 сентября 2020 года. В браке детей не было.
Сообщалось, что Янис пытался исправить ситуацию и тяжело переживает разрыв.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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