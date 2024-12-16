Представитель «Никс»: «НБА не способна адекватно и справедливо рассмотреть дело о краже информации. Налицо конфликт интересов»

«Нью-Йорк» продолжает предъявлять претензии к «Торонто» по поводу кражи данных.

Дело о передаче видеоокоординатором Ике Азотамом новому клубу («Рэпторс») данных старого («Никс»), которое началось в августе 2023 года, было передано в НБА судом в июне с целью рассмотрения в рамках коллективного соглашения лиги. В прошлую пятницу клубы снова обратились в суд в связи с отсутствием какого-либо прогресса по иску.

«Мы ждали от НБА каких-либо установок по следующим шагам в этом деле несколько месяцев. Но лига подтвердила наше мнение о том, что НБА не способна адекватно и справедливо рассмотреть это дело о серьезной краже проприетарной и конфиденциальной информации. Налицо конфликт интересов комиссионера и председателя лиги, что привело к тишине в этом процессе», – заявил представитель компании MSG Sports, управляющей «Никс».

Владелец «Торонто » Лэрри Тэненбаум является председателем НБА и имеет близкие взаимоотношения с Адамом Сильвером .